Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 30 marzo 2021: Irene folle di invidia nei riguardi di Maria

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 30 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni gettano benzina sul fuoco nel legame tra Maria e Irene.

Dopo il successo ottenuto con i modelli di ispirazione british disegnati da Gabriella, Maria è emozionata per l'intervista che la attende al Paradiso e le amiche vogliono aiutarla a migliorare il proprio aspetto. Una di loro, però, è folle di invidia: è Irene, che non riesce proprio ad accettare il traguardo raggiunto dalla rivale.

Salvatore è sempre più ai ferri corti col padre e Agnese riflette col figlio se sia il caso di dare fiducia a Giuseppe in merito al prestito.

La piccola Serena dedica un tema sulla figura paterna, assegnato dalla maestra, a suo zio Vittorio e Beatrice si commuove davanti al loro legame.

