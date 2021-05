Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 maggio 2021: oggi su Rai1 l'ultima puntata di stagione

Il Paradiso delle signore 5 è giunto alla fine: quella che andrà in onda oggi, venerdì 28 maggio 2021, alle 15:55 su Rai1, sarà infatti l'ultima puntata stagionale della fortunata soap.

Dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio, nonostante sembri aver accettato la decisione di Marta di trasferirsi a New York, ripensa a un momento di tenerezza con la moglie e ne resta turbato.

Gabriella ha finalmente fatto una scelta in merito al trasferimento a Parigi che Cosimo le ha quasi imposto: nonostante tenga al suo matrimonio, la donna pensa anche al fatto che al Paradiso, con Marta negli USA e Vittorio da solo, ora più che mai possa esserci bisogno di lei... Rocco, proprio a un passo dalla firma del contratto con la società ciclistica capitolina, decide di partire per la Sicilia per affrontare il padre della sua futura sposa.

Marcello costringe Fiorenza a rinunciare al suo piano: adesso lui e Ludovica possono vivere la loro relazione serenamente alla luce del sole.

Il paradiso delle signore festeggia, con quella in onda oggi, le 500 puntate e conclude la terza stagione nel formato daily (la quinta in totale) con un ascolto medio di oltre 2,1 milioni di telespettatori e il 17,3% di share. La soap - una coproduzione Rai Fiction/Rai Com/Aurora Tv Banijay - consolida il posizionamento di Rai1 in una fascia molto competitiva come quella pomeridiana conquistando anche i target più ambiti (laureati: 17,7% di share).

Non solo: il successo si completa con il riscontro positivo su Rai Premium (2,6% di share) e su Rai Play (23,8 milioni ore-consumo), dove la serie costituisce il 9% di tutto il consumo video della piattaforma, attestandosi come primo titolo in assoluto.

Traguardi importanti, frutto di una felice combinazione di organizzazione produttiva e progettualità editoriale che hanno saputo restituire il sapore di un'epoca vitale e piena di futuro come furono gli anni Sessanta. Rai Fiction dunque, a fronte di tali risultati, non può che dare appuntamento a settembre con i nuovi episodi.