Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 26 maggio 2021: Fiorenza fa pedinare Ludovica

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 26 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono protagonista Fiorenza e il suo odio incondizionato per Ludovica.

Rocco ha scoperto l'ultimatum del padre di Maria e vuole provare a convincerlo a dare loro il consenso alle nozze anche senza un trasferimento in Sicilia.

Gabriella chiede a Cosimo un po' di tempo prima di decidere se andare a vivere a Parigi e nel frattempo viene informata da Armando e Beatrice che i Conti stanno per lasciarsi. Marta, in procinto di partire per New York, decide di organizzare un pranzo in famiglia ma quella stessa sera succede qualcosa che potrebbe ancora trattenerla a Milano...

Fiorenza continua a tramare alle spalle di Ludovica e Marcello e li fa seguire da un giornalista di gossip: diffondere la relazione della Brancia con un galeotto sarà una vendetta soddisfacente?

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 26 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.