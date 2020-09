Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 25 settembre 2020: brutto scherzo della sorte per Marta e Vittorio

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda venerdì 25 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, porta una brutta notizia per Marta e Vittorio: anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 25 settembre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Dalle anticipazioni non possiamo attendere nessuna buona notizia per Marta, Vittorio e la piccola.

Federico capisce che tra Luciano e Silvia deve essere successo qualcosa e cerca di capire cosa. Sua madre però svicola le sue domande. Intanto manca poco a un importante traguardo per Rocco. Il ragazzo, a breve, potrà sostenere l'esame per la licenza elementare. È Don Saverio a dargli la buona notizia e Agnese e Armando ne sono felici. Al Paradiso l'idea per la collezione per i bambini prende sempre più forma mentre il destino sembra farsi beffe di Vittorio e Marta: i due non sono idonei per l'adozione della piccola.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 settembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.