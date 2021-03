Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 25 marzo 2021: Gabriella scopre la verità su Cosimo

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 25 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano venti di crisi nel rapporto tra Gabriella, che ha scoperto tutto, e suo marito.

Le Veneri organizzano la festa a sorpresa per il compleanno di Stefania che non sospetta nulla e chiedono a Salvo e Marcello di poter usare la caffetteria. Marcello capisce che Ludovica è in crisi e le offre il suo aiuto. Per caso Gabriella scopre che per un affare andato in fumo, la Palmieri, la fabbrica del marito, passerà con ogni probabilità nelle mani di Umberto. Cosimo è costretto a confessare la verità. Il loro idillio sembra andare incontro a una prima, grande, difficile prova.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 marzo 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.