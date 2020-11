Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 24 novembre 2020: duro scontro tra Silvia e Adelaide

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 24 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni parlano di uno scontro verbale di non poco conto.

Dopo l'umiliazione subita da Adelaide, Silvia, sempre più sotto pressione, decide di affrontarla ed ha un durissimo scontro con la Contessa.

Luciano finalmente prende possesso del suo nuovo appartamento e ora può pensare a costruire un futuro con Clelia. Il Paradiso intanto è in fermento per la preparazione del set in vista dell'evento con la Yermolayeva, la ciclista russa e Vittorio, in assenza di Marta, rientra nel suo ruolo di fotografo pubblicitario, suscitando l'ammirazione del nipote Pietro.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.