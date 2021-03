Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 24 marzo 2021: Cosimo si mette nei guai con Gabriella

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 24 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni però sono ancora una volta sfavorevoli a Cosimo, ora nei guai anche a casa.

Irene lancia la proposta ad Anna e a Maria di organizzare una festa a sorpresa per Stefania, mentre Gloria ha già comprato un regalo personale per la ragazza. Ludovica riceve una lettera dalla madre che le scrive di aver messo in vendita Villa Brancia e la ragazza ha un crollo emotivo con Marcello. Nemmeno le mediazioni di Vittorio e Federico riescono a salvare le sorti di Cosimo, che ancora non riesce a confessare i suoi problemi alla moglie Gabriella...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 24 marzo 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.