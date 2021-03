Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 23 marzo 2021: Fiorenza vuole colpire Adelaide usando Dante

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 23 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono Fiorenza vicinissima a colpire Adelaide, ma questo vorrebbe dire mettere nei guai suo cugino.

Anna, Irene e Maria si organizzano per fare un regalo a Stefania in vista del suo compleanno e coinvolgono anche le altre Veneri e Gabriella. Umberto comunica ufficialmente a Cosimo che l'affare è saltato, spegnendo ogni sua speranza e a nulla serve l'intervento di Vittorio e Federico.

Continua il losco piano di Giuseppe al quale Girolamo presenta il suo intermediario. Per una ripicca nei confronti della nemica di sempre Adelaide, Fiorenza pensa di spifferare il segreto di Dante, tornato a Milano solo per Marta, ma questo significherebbe tradire suo cugino...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 23 marzo 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.