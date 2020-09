Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 22 settembre 2020: Agnese e Gabriella smascherano Ludovica?

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda martedì 22 settembre 2020 su Rai1 eccezionalmente alle 14:00, mette in serio pericolo il segreto di Ludovica: anticipazioni.

Il Paradiso delle signore torna su Rai1 martedì 22 settembre 2020 con una nuova puntata in onda eccezionalmente alle 14:00. Le anticipazioni mettono in serio pericolo il segreto di Ludovica, che sta preparando le nozze con Riccardo.

Nello spogliatoio del Paradiso, le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela davanti al suo armadietto e si chiedono chi prenderà il suo posto ma Clelia assicura che provvederà a risolvere al più presto la situazione. Salvatore, intanto, cerca di consolare Marcello che si sente solo dopo la partenza della sorella e per giunta deluso da Roberta. Ludovica, alla prova dell'abito da sposa, rischia che Agnese e Gabriella scoprano la verità sulla sua gravidanza.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 22 settembre 2020 alle 14:00, per far spazio poi allo speciale del TG1 sul Referendum e le elezioni amministrative.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.