Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 20 maggio 2021: Fiorenza scopre la verità su Marcello e Ludovica

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 20 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non portano nulla di buono per Ludovica e Marcello perchè qualcuno ha scoperto cosa nascondono.

Umberto e Adelaide sono preoccupati per il futuro di Marta e non sanno più cosa fare per aiutarla.

Nulla sembra ostacolar e l'amore di Maria e Rocco che intanto viene convocato dal direttore sportivo per un allenamento con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d'Italia.

Ludovica, dopo aver ricevuto una comunicazione dall'avvocato, lascia il Circolo seguita di nascosto da Fiorenza che scopre, così, tutta la verità sul suo rapporto con Marcello.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 20 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.