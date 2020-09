Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 15 settembre 2020: Roberta dovrà scegliere tra Federico e Marcello

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda martedì 15 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, trova ancora Roberta indecisa tra i due contendenti: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 15 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni parlano di attrazione: quella che Roberta prova sia per Federico che per Marcello, e che non le consente ancora di riuscire a scegliere tra i due.

Riccardo ripensa al suo mancato matrimonio con Nicoletta, guardando l'elegante abito che indossava quel giorno. I Conti si destreggiano nella loro nuova vita di genitori. Federico tenta un riavvicinamento con Roberta, ma lei lo tiene ancora sulla corda e Marcello fa intendere chiaramente al giovane Cattaneo l'intenzione di conquistare la Venere. Al Paradiso, Luciano dà le consegne a Clelia prima di partire per Bari e la donna cerca un riavvicinamento emotivo.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 15 settembre 2020 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.