Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 11 maggio 2021: Cosimo cerca di riscattarsi agli occhi di Gabriella

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 11 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono Cosimo affannarsi per riconquistare la stima di Gabriella.

Agnese intuisce, da alcune battute di Giuseppe, che Marcello ha problemi con la giustizia e costringe Armando e Salvatore a confessare la verità sul ragazzo. Cosimo, dopo le scuse a Salvatore, affronta anche Umberto e gli chiede scusa per le accuse infondate, urlate da lui davanti a tutti, dimostrando a Gabriella il suo sforzo di volersi riscattare.

Al Paradiso, mentre la sintonia tra Rocco e Maria si fa sempre più evidente, anche Vittorio a Marta si sforzano per sembrare più uniti di quanto non siano nella realtà.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata dell'11 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.