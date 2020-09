Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 10 settembre 2020: Roberta non vuole scusarsi con Federico

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda giovedì 10 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, potrebbe non portare la riappacificazione tra Roberta e Federico: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 10 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni prospettano un incontro tra Federico e Roberta che potrebbe, però, non dare i risultati sperati.

Silvia invita Federico a chiarirsi con Roberta che, se da un lato è dispiaciuta per come si sono messe le cose con il fidanzato, dall'altro difende le sue ragioni ed è poco propensa a chiedergli scusa.

Riccardo propone al padre adottivo del figlio di Angela, di assumerla come domestica, quando andrà in Australia con la famiglia e dare così alla ragazza la possibilità di stare vicino al piccolo, ma l'uomo rifiuta categoricamente l'idea. Luciano scopre di essere stato ingannato da Silvia e Clelia.

