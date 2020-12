Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 10 dicembre 2020: Marcello costretto a fingere con Roberta

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 10 dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni tornano a concentrarsi sul dramma di Marcello, che continua a nascondere la verità.

Roberta informa Marcello che a Natale i suoi genitori vorrebbero conoscerlo e lui dentro si sente morire perché è costretto a fingere con la donna che ama. Pietro non capisce come mai la madre accetti di fare un lavoro umile come l'inserviente e a Vittorio sovviene che a Beatrice mancava poco per diventare ragioniera, quindi sprona il nipote a convincerla a riprendere gli studi per ottenere il diploma.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 10 dicembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.