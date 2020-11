Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 1° dicembre 2020: Marcello è nei guai

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 1° dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni mostrano tutta la preoccupazione di Marcello, che ora è nei guai.

Armando è insospettito dal nervosismo di Marcello, che non riesce a liberarsi dal pensiero ossessivo del Mantovano. Grazi e all'intermediazione di Vittorio, Luciano riesce a chiarirsi con Federico, che però ancora non ce la fa ad affrontare la madre. Al Paradiso, per l'evento in onore di Sant'Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell'apicoltura, Pietro e Rocco sono incaricati di costruire un'urna a forma di arnia, mentre a Laura è affidato il compito di realizzare delle caramelle al miele.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.