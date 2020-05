Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 7 maggio 2020: per la rapina c'è già un sospettato

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda giovedì 7 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, dopo la rapina c'è già un sospettato... Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 7 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni forniscono qualche aggiornamento sulla rapina al Paradiso.

Durante la rapina al Paradiso, Rocco è stato aggredito e Luciano lo accompagna prima da Agnese poi a deporre dai carabinieri. I sospetti cadono sul capo magazziniere Ugo Tagliabue. I neo sposi rinunciano, così, al viaggio di nozze ma, dinanzi allo sconcerto delle Veneri e della Molinari, Vittorio annuncia di avere un piano per affrontare l'emergenza furto, mentre Marta informa il fratello dell'accaduto, che si propone di dare una mano con i propri capitali...

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 7 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.

