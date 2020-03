Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 6 marzo 2020: Angela rivede suo figlio

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 6 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni portano buone notizie per Angela ma una decisione shock è proprio dietro l'angolo.

Gabriella non vuole che Salvatore si ingelosisca per la sua assenza la sera precedente, così non gli non rivela di aver visto Cosimo al circolo, qualcuno però ha scoperto il piccolo segreto: è Marcello. Federico si gode il successo per il suo articolo. Angela, aiutata da Riccardo, riesce finalmente a riabbracciare l'amato figlioletto, ma la paura di perderlo di nuovo gioca un brutto scherzo alla giovane e la spinge a prendere una decisione avventata.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 6 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, giovedì 5 marzo 2020.