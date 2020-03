Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 5 marzo 2020: Rocco e Marina al secondo appuntamento

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 5 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci parlano di un nuovo appuntamento tra Rocco e Marina, cosa succederà tra i due?

Silvia e Luciano, per amore di Federico, non vorrebbero cedere all'ansia dei propri problemi, ma non sempre ci riescono. Dopo averlo confessato a Roberta, Angela confida anche a Gabriella di avere un figlio, Riccardo vorrebbe riuscire a farli incontrare, dopo aver raccolto tutto il dolore della donna e la sua paura di non poterlo rivedere mai più. Secondo appuntamento per Rocco e Marina, che si presentano a un brindisi in caffetteria organizzato da Federico per festeggiare il suo primo articolo sul Paradiso. All'evento però non riesce a partecipare Gabriella, per via degli impegni con Cosimo.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 5 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.