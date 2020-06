Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 4 giugno 2020: guerra tra Maria e Patrizia per il posto da Venere

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 4 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni la partenza di Nicoletta, e il conseguente posto vacante come Venere, scatena la competizione tra Maria e Patrizia.

Agnese cerca di spronare Rocco ad avere più ampie vedute in merito alle donne che lavorano e Armando lo convince a studiare per migliorarsi. Al Paradiso la sfida è aperta tra l'aspirante Venere, Maria Puglisi e la sua rivale Patrizia Vega, molto preparata. Riccardo, intanto, cerca di reagire al dolore per la separazione da Nicoletta e accetta l'invito a pranzo di Cosimo al Circolo, dove ha l'occasione di chiedere scusa ad Angela per quanto accaduto.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 4 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.