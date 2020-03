Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 31 marzo 2020: Gabriella lascia Salvatore

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 31 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni riportano una brutta notizia per Salvatore, lasciato da Gabriella per colpa della gelosia.

Silvia e Luciano non sanno come fare a trovare i soldi per il delicato intervento cui si dovrà sottoporre il figlio. Gabriella, stanca dei litigi e della gelosia di Salvatore, gli chiede una pausa di riflessione. Nel frattempo Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola, sposata e incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole provarla, ma Vittorio è contrario. Intanto la zia Ernesta, dopo essere stata accolta dai Cattaneo, decide di fare qualcosa di concreto per loro e per Federico.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 31 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.