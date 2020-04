Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 30 aprile 2020: Adelaide capisce che Umberto ha problemi finanziari

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda giovedì 30 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica Umberto non è in buone condizione economiche: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 30 aprile 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni ci avvertono che Umberto sta per tornare dalla Svizzera ma in condizioni finaziarie precarie.

Cesare capisce di non poter partecipare alle nozze di Vittorio e Marta per motivi di lavoro e Nicoletta non se la sente di andare perché teme di trovarsi a tu per tu con il suo ex fidanzato. Dopo mesi di assenza, Umberto torna dalla Svizzera per il matrimonio della figlia, Adelaide capisce che il cognato non naviga in buone acque e chiede aiuto a Riccardo che ora gestisce il suo patrimonio, invano.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 30 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche della sua soap in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.