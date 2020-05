Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 29 maggio 2020: Marta riceve una notizia inattesa

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, venerdì 29 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Marta, dopo aver consultato il ginecologo per un malore, riceve da questi una notizia inattesa.

A casa Conti, Marta telefona al ginecologo dopo che Vittorio è uscito. Appena riattacca riceve a sorpresa una visita dal fratello che le consegna un album di fotografie di quando erano bambini. Al Paradiso è il momento delle riprese per il carosello: è il turno di una emozionatissima Roberta e Marcello cerca di aiutarla a superare l'imbarazzo, con grande sorpresa della Pellegrino.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 29 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.