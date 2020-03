Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 24 marzo 2020: Riccardo affronta Marcello

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda martedì 24 marzo su Rai1 alle 15:40, Riccardo affronterà Marcello per amore di Angela: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 24 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni parlano di Riccardo che, per amore di Angela, deciderà di affrontare Marcello.

I rapporti tra Luciano e Silvia si fanno sempre più tesi, ora che lei ha scoperto della sua relazione con Clelia, anche per questo la donna spinge Federico a nascondere a Luciano che sta aiutando Umberto a scrivere il discorso che terrà in occasione dell'evento organizzato a Roma. Riccardo affronta Marcello e gli rende nota la sua relazione con Angela. Marta continua a organizzare il suo viaggio a Parigi mantenendo però il segreto con Vittorio.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 24 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, lunedì 23 marzo 2020.