Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 24 giugno 2020: Silvia preoccupata per la presenza di Clelia

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda mercoledì 24 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40 Silvia confida a suo figlio di essere preoccupata per la presenza di Clelia e Milano: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 24 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Silvia confida a Federico di sentirsi in ansia per il ritorno di Clelia.

A casa Cattaneo squilla il telefono: Federico, che ha già avvisato di non poter trascorrere il Natale in famiglia, vuole accertarsi che la madre stia bene, avendo percepito una certa ansia in lei. E infatti Silvia conferma al figlio di essere preoccupata per la presenza di Clelia a Milano. Marcello e Salvatore, intanto, hanno fatto 12 al Totocalcio: presi dall'entusiasmo, decidono di rilevare la caffetteria.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 24 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.