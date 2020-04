Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 24 aprile 2020: Marta e Vittorio pensano di adottare un bambino

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, la penultima della stagione, in onda venerdì 24 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Marta e Vittorio pensano a una svolta importante nelle loro vite: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 24 aprile 2020 su Rai1 dopo un giorno di pausa. Le anticipazioni rendono sempre più vicina un'importante svolta nella vita di Marta e Vittorio. Per la soap di Rai1 si tratta della penultima puntata di stagione.

Dopo le recenti incomprensioni, Marta e Vittorio hanno ritrovato l'armonia di sempre e pensano di adottare un bambino. Angela, profondamente abbattuta dopo aver saputo del matrimonio tra Riccardo e Ludovica, inizia a pensare a un suo trasferimento fuori Milano.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 24 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. A partire da martedì 28 aprile le repliche ripartiranno quotidianamente anche su Rai1.

