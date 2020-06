Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 23 giugno 2020: Angela turbata dal bacio di Riccardo e Ludovica

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 23 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Angela dimostra un certo turbamento quando scopre Riccardo a baciare Ludovica.

Prima dell'apertura del Paradiso, Marta, Riccardo e Vittorio ammirano l'allestimento della vetrina. Salvatore, colpito dai discorsi di Defois sul futuro, valuta la proposta di Marcello con la predisposizione d'animo a sfidare la sorte, nella speranza di dare una svolta alla sua situazione lavorativa. Adelaide è convinta che Ludovica e Riccardo siano sempre più vicini e quando Angela li vede baciarsi al Circolo resta turbata.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 23 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.