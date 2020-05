Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 22 maggio 2020: Marcello affronta l'aggressore di Angela ma...

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda venerdì 22 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, Marcello affronta l'aggressore di Angela, ma... Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, venerdì 22 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Marcello, accusato da Angela per l'aggressione subita, decide di intervenire.

Angela accusa il fratello per l'aggressione subita la sera precedente e Marcello affronta lo scagnozzo che l'ha derubata per colpa sua, ma resta ferito e viene medicato da Roberta in caffetteria. Al Paradiso è iniziata un'altra giornata: nell'atelier, sulla scia di un commento di Agnese, in presenza di Marta oltre che di Gabriella, si apre una discussione sulla difficoltà delle donne di conciliare casa e lavoro. E mentre fervono i preparativi per girare il filmato pubblicitario nel grande magazzino, Vittorio scopre che Riccardo ha preparato un contratto in esclusiva con Cosimo a sua insaputa e di Luciano.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 22 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.