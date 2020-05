Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 21 maggio 2020: Angela viene derubata

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda giovedì 21 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, Angela viene ingannata e derubata! Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 21 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Angela si appresta ad andare incontro a una brutta avventura.

Cesare ha le prove che i suoi sospetti su Nicoletta sono fondati e intanto Riccardo, con l'aiuto di Cosimo, che conosce l'Arcivescovo, cerca di far annullare il matrimonio della sua ex fidanzata. Nell'atelier, Agnese e Gabriella lavorano per creare i modelli da abbinare al sogno di ciascuna venere. In caffetteria, Marta conosce per caso Elsa, la regista che Vittorio ha chiamato per girare il video promozionale per il Paradiso. Angela, per ottenere i soldi dell'affitto, accetta di essere coinvolta da Adelaide nel piano contro il contabile della Brancia; un vecchio nemico di Marcello, però, deruba la ragazza.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 21 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.