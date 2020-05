Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 20 maggio 2020: Nicoletta e Riccardo vengono scoperti

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 20 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, qualcuno scopre il segreto di Nicoletta e Riccardo! Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 20 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni qualcuno ha scoperto il segreto di Nicoletta e Riccardo!

A casa Conti marito e moglie ripensano alla scena a cui hanno assistito tra Riccardo e Nicoletta mentre i Cattaneo commentano l'atteggiamento strano della figlia. In mattinata, Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro le protagoniste del filmato promozionale del Paradiso delle Signore. Intanto, Adelaide e Umberto tramano per allontanare la Brancia da Gualtiero Mairan, il suo fido contabile.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 20 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.