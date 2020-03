Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 1° aprile 2020: i soldi per aiutare Federico sono spariti nel nulla

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda mercoledì 1° aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, i soldi per l'operazione di Federico non si trovano più! Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di mercoledì 1° aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni non portano buone notizie per Federico: l'operazione che potrebbe restituirgli l'uso delle gambe sembra un'ipotesi sfumata per sempre.

I Cattaneo si svegliano con la speranza di aver trovato i fondi per l'operazione di Federico. A Villa Guarnieri, Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma alla richiesta di portare Angela al matrimonio, la zia reagisce male e Achille decide di approfittarne. Al Paradiso, intanto, Clelia mette alla prova Laura sul suo punto debole. Luciano scopre che la zia Ernesta è stata vittima di una truffa: i soldi per l'intervento di Federico non ci sono più!

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 1° aprilìe 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 31 marzo 2020.