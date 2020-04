Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 16 aprile 2020: come reagirà Angela alla proposta di Riccardo?

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 16 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni non fanno supporre nulla di buono per il futuro della relazione tra Angela e Riccardo.

Armando chiede a Marcello se l'indomani può lasciargli la casa libera e il ragazzo sospetta che Ferraris possa avere un incontro galante. Marta continua a mentire a Vittorio sull'assunzione del farmaco per la fertilità mentre Angela, turbata dalla proposta di Riccardo, non sa come comportarsi e chiede consiglio a Don Saverio. In caffetteria, Agnese intercetta degli innocenti pettegolezzi di Marcello e Salvatore sul capo magazziniere.

