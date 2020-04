Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 13 aprile 2020: Riccardo e Ludovica alla ricerca di un compromesso

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 13 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni affrontano ancora la spinosa questione della gravidanza di Ludovica.

Marta continua a prendere la sua consueta fiala per la fertilità di nascosto da Vittorio, che nel frattempo è più concentrato sull'iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio. Le Veneri fanno conoscono finalmente di Franco, il marito di Paola, venuto a trovarla al Paradiso nel momento meno opportuno: poco dopo lei riceve una telefonata dall'ex fidanzato. In atelier Agnese è tornata a lavorare al fianco di Gabriella e insieme stanno studiando un modello di bikini e una linea di accessori ispirati allo spazio. Riccardo, ancora sconvolto dalla rivelazione di Ludovica sulla gravidanza, cerca di trovare un compromesso ma Ludovica non sembra volerne sapere: non accetterà che Riccardo riconosca il bambino senza sposarla. A lui non resta che confessare tutto ad Angela.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 13 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.