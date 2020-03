Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 12 marzo 2020: tra Riccardo e Angela è amore

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 12 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni rendono ormai chiaro che esiste un forte sentimento tra Riccardo e Angela, ma deve essere tenuto segreto.

I giorni passati a Rapallo con Angela sono ora un dolcissimo ricordo per Riccardo, ormai tornato a Milano. Il ragazzo deve fare molta attenzione, però, a non dar modo nè a Ludovica nè ad Adelaide di capire che tra lui e Angela sta nascendo qualcosa di molto profondo. La Barbieri, da parte sua, è riuscita a chiarirsi con il fratello, ma anche lei deve tenere segreto l'amore che ha capito di provare per il Guarnieri.

Tra Rocco e Marina, invece, c'è ora una grande opportunità a Roma per lei e il sogno di diventare attrice. Decisioni importanti sono all'orizzonte.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 12 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2020.