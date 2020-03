Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 11 marzo 2020: Marina riceve una proposta irrinunciabile

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda mercoledì 11 marzo su Rai1 alle 15:40, Marina riceverà una proposta che la spingerà a importanti cambiamenti: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di mercoledì 11 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni parlano di una proposta davvero allettante per Marina, che potrebbe dare una vera svolta alla sua vita.

Gabriella e Roberta continuano a coprire l'assenza di Angela dal lavoro. Intanto, proprio quando Rocco è riuscito a conquistare Marina, alla Venere viene fatta una proposta allettante che la costringerebbe a lasciare Milano per Roma. Nel frattempo al Paradiso il bikini è diventato oggetto di vivaci discussioni. Adelaide, ancora una volta delusa dal comportamento di Umberto, si avvicina sempre di più a Ravasi.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 11 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, martedì 10 marzo 2020.