Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 16 ottobre: Diana rivela un segreto scottante a sua madre

Nuovi equilibri, piccoli imprevisti e soprattutto un risultato destinato a lasciare più di qualche domanda aperta. Il Paradiso delle Signore 11 torna venerdì 16 ottobre su Rai 1 con una puntata in cui le vicende personali dei protagonisti si intrecciano ancora una volta con le tensioni che attraversano Milano.

Al centro resta ancora una volta Riccardo, in attesa di conoscere l'esito del test antidroga, ma anche Diana si trova improvvisamente sotto pressione quando Carla la sorprende dove non dovrebbe essere. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di giovedì 15 ottobre de Il paradiso delle signore l'attenzione si concentra soprattutto sulla GMM, che continua a vivere una fase delicata. Odile cerca una soluzione alternativa per salvare l'azienda, anche se il piano che ha in mente appare molto più rischioso rispetto alla linea del prêt-à-porter popolare sostenuta da Iacopo. Una scelta che conferma quanto la giovane sia intenzionata a giocarsi tutto pur di evitare il peggio.

Al grande magazzino, invece, torna un clima più sereno dopo che gli abiti di Botteri vengono messi in salvo. Il momento ricorda a tutti quanto il Paradiso sia ormai molto più di un semplice luogo di lavoro: tra difficoltà e tensioni, il gruppo riesce ancora a fare squadra.

Sul fronte sentimentale Elisa nota chiaramente l'imbarazzo di Cesare quando vede Irene insieme a Johnny, un dettaglio che non passa inosservato. Mimmo, intanto, rinuncia alla proposta di Rebecca per lavorare al Circolo, mentre Marcello considera la sua decisione un'occasione sprecata.

Resta infine aperta la questione più delicata: Marta e Adelaide aspettano l'esito del test antidroga di Riccardo, consapevoli che qualunque risposta potrebbe avere conseguenze pesanti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 16 ottobre

La Contessa

L'episodio di venerdì 16 ottobre si apre con un problema decisamente più quotidiano. Ciro combina un disastro con la lavatrice e rischia di presentarsi in ritardo al Circolo proprio quando deve occuparsi del pranzo. Un imprevisto domestico che mette subito alla prova la sua organizzazione.

Anche Irene e Johnny devono affrontare una questione molto concreta: i soldi. Con il ritorno di Delia dal viaggio di nozze, l'appartamento è destinato a cambiare assetto e i due iniziano a fare i conti con una situazione economica tutt'altro che semplice.

Alla GMM, Odile presenta ufficialmente la nuova strategia pensata per rilanciare l'azienda, ma trova subito l'opposizione dei Corsi, pronti a ostacolarla. La partita per il futuro della società si fa quindi ancora più complicata.

La sorpresa maggiore riguarda però Diana. Carla la vede in Caffetteria mentre dovrebbe trovarsi all'università e la mette alle strette. Per uscire dall'impasse, la ragazza rivela alla madre un segreto che può diventare un'arma importante nella guerra contro Adelaide.

Intanto arriva finalmente il risultato più atteso: il test antidroga scagiona Riccardo. Il responso sembra chiudere il caso a suo favore, ma alcuni elementi continuano a lasciare perplessi. La vicenda, quindi, è tutt'altro che chiarita.