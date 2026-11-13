Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 14 novembre: Marcello chiede aiuto ad Adelaide

Nuovi problemi familiari, qualche imprevisto e una richiesta d'aiuto che potrebbe cambiare tutto. Il Paradiso delle Signore 11 torna su Rai 1 sabato 14 novembre 2026, alle 15.10, con un appuntamento che mette ancora una volta al centro le difficoltà di Riccardo.

Marcello è sempre più preoccupato per lui e decide di coinvolgere Adelaide, sperando che possa fare qualcosa per aiutarlo. Nel frattempo, Lia prova a costruire un rapporto con il padre, mentre in Caffetteria un piccolo incidente rischia di rovinare una festa molto attesa. Vediamo cosa succede nella nuova puntata della soap. Le anticipazioni della puntata speciale di sabato della soap di Rai 1.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nell'ultima puntata de Il paradiso delle signore, Marcello si è trovato davanti a una confessione difficile da ignorare. Riccardo gli ha rivelato di aver assunto nuovamente delle pillole, confermando che i suoi problemi sono tutt'altro che superati. Barbieri ha compreso così di non avere gli strumenti per affrontare la situazione da solo e inizia a rendersi conto che serve un aiuto concreto.

Intanto Lia ha dovuto affrontare una conversazione delicata con sua madre. La ragazza sa che Carmine si trova a Milano e sente che è arrivato il momento di parlarne apertamente in famiglia. Un passo importante, soprattutto per il rapporto che sta cercando di recuperare con il padre.

Le Veneri, invece, si sono concentrate su qualcosa di decisamente più allegro. Mirella ha intenzione di festeggiare il compleanno di Michelino con una gita al lago, ma le colleghe hanno avuto un'altra idea: organizzarle una sorpresa in Caffetteria. Per riuscirci, devono però trovare una buona scusa per convincerla a cambiare programma.

Sul fronte sentimentale, Mimmo e Rebecca sembrano aver finalmente ritrovato un po' di complicità. La loro piacevole chiacchierata dura poco, perché l'arrivo di Filippo cambia immediatamente l'atmosfera e lascia Burgio in disparte.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni sabato 14 novembre

La puntata di sabato riparte dalle vicende di Lia, che ottiene dalla madre il consenso per vedere Carmine. La ragazza è felice di poter frequentare il padre senza doverlo nascondere, ma Matteo la invita a non fidarsi troppo in fretta. Il suo consiglio è di procedere con cautela, soprattutto dopo quanto accaduto in passato.

Nel frattempo, alla Caffetteria c'è un contrattempo che riguarda proprio Michelino. Mimmo scopre che la torta gelato preparata insieme al bambino è finita per errore sulle tavole dei soci del Circolo. Rebecca cerca subito di sistemare le cose e riesce a far arrivare un dolce sostitutivo, evitando che la festa venga compromessa.

Anche Diana ha parecchio da fare: la ragazza collabora alla realizzazione degli abiti che lei e Carla indossano in occasione della mostra. L'entusiasmo per i preparativi, però, contrasta con l'inquietudine di Iacopo, turbato da qualcosa che ha appena letto.

Intanto, Umberto è impegnato nella ricerca di Nicoletta, che sembra diventata una priorità per lui. Ma è soprattutto Marcello a compiere la mossa più importante della giornata. Preoccupato per le condizioni di Riccardo e consapevole della gravità della situazione, decide di telefonare ad Adelaide per chiederle aiuto. Una scelta che riporta la contessa al centro di una vicenda familiare sempre più complicata.