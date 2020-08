Il Paradiso all'improvviso, stasera su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni

Va in onda stasera su Canale 5 Il Paradiso all'improvviso, il film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni e Anna Maria Barbera.

Il Paradiso all'improvviso è il film di Leonardo Pieraccioni che va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20. la pellicola è una commedia all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Lorenzo è l'uomo più single della terra. Le sue macchinette da caffè sono da uno, vive solo, dorme solo. Lorenzo ha una ditta di "Pioggia, Neve e Grandine": realizza per il teatro, il cinema e la televisione gli effetti speciali. Quando lui e la sua assistente Nina vengono chiamati per lavoro ad Ischia, in una bellissima villa che si affaccia sul mare e incontrano la bellissima Amaranta, i suoi principi vengono meno.

Il paradiso all'improvviso è stato diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, l'attore toscano è anche autore del soggetto scritto insieme a Giovanni Veronesi. Anna Maria Barbera grazie a questo film ha ricevuto la nomination come miglior attrice ai David di Donatello della stagione 2004. Il Il Paradiso all'improvviso è stato campione di incasso ed è stato girato prevalentemente ad Ischia. Nina, il personaggio interpretato dalla comica del programma televisivo Zelig, in una scena del film legge la raccolta di racconti A un passo dal cuore, scritta dallo stesso Leonardo Pieraccioni.