Il padre della sposa: Gloria Estefan entra nel cast del remake

Gloria Estefan entrerà a far parte del cast del remake della commedia Il padre della sposa, film che può già contare sulla presenza tra i protagonisti di Andy Garcia e Adria Arjona.

Il progetto verrà prodotto da Warner Bros e Plan B e proporrà la storia di una famiglia cubano-americano.

Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor ne Il padre della sposa

Alla regia della nuova versione del cult Il padre della sposa ci sarà Gaz Alazraki. Gloria Estefan avrà la parte della madre della giovane che sta per sposarsi.

La star della musica ha dichiarato: "Un clamoroso SI è stata la mia risposta all'invito di unirmi al mio caro amico, l'incredibilmente talentuoso Andy Garcia, per questa nuova e meravigliosamente calorosa e divertente versione del classico Il Padre della sposa! Sono stata una fan del regista Gaz Alazraki fin da quando ho visto la sua commedia campione di incassi Nostros Los Nobles e non vedo l'ora di scoprire come porterà in vita l'incredibile sceneggiatura firmata da Matt Lopez".

La sceneggiatura della nuova versione degli eventi raccontati in Il padre della sposa sarà firmata da Matt Lopez. Andy Garcia avrà la parte dell'uomo che deve affrontare l'imminente matrimonio della figlia, oltre a fare i conti con una famiglia numerosa e complicata. La parte della sposa è stata affidata all'attrice Adria Arjona.

Secondo alcune anticipazioni emerse online, il lungometraggio sarà maggiormente in linea con l'atmosfera e le caratteristiche del film con protagonista Spencer Tracy, ritornando un po' alle origini della storia, che ha ispirato anche una commedia con Steve Martin negli anni '90.