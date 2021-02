Il padre della sposa: Gaz Alazraki regista del reboot della commedia

Il Padre della sposa avrà un reboot e alla regia ci sarà Gaz Alazraki, già autore della serie Club de Cuervos.

La nuova versione della storia portata più volte sul grande schermo avrà questa volta al centro una famiglia latinoamericana e nel team della produzione ci sarà anche Plan B Entertainment.

Matt Lopez firmerà la sceneggiatura della nuova versione della commedia Il padre della sposa. Al centro della trama ci sarà un padre che deve fare i conti con l'imminente matrimonio della figlia, seguendo gli eventi dalla prospettiva di una famiglia numerosa cubano-americana.

Secondo quanto rivelato dal team al lavoro al progetto, in questa occasione la storia sarà maggiormente in stile commedia-romantica e vicina all'atmosfera del film con star l'attore Spencer Tracy, allontanandosi un po' dall'approccio scelto per i due lungometraggi con protagonista Steve Martin.

Il regista messicano Gaz Alazraki ha scritto e diretto da Nostros Los Nobles ed è stato creatore, autore e regista della serie Netflix intitolata Club de Cuervos.