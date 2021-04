Il padre della sposa: Adria Arjona protagonista del remake della commedia

Il remake della commedia Il padre della sposa ha trovato la sua protagonista: Adria Arjona affiancherà infatti Andy Garcia nel nuovo progetto prodotto da Warner Bros e Plan B.

Al centro della trama ci sarà una famiglia cubano-americana e alla regia del film ci sarà Gaz Alazraki.

Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor ne Il padre della sposa

La sceneggiatura della nuova versione degli eventi raccontati in Il padre della sposa sarà firmata da Matt Lopez. Andy Garcia avrà la parte dell'uomo che deve affrontare l'imminente matrimonio della figlia, oltre a fare i conti con una famiglia numerosa e complicata. La parte della sposa è stata affidata all'attrice Adria Arjona

Secondo alcune anticipazioni emerse online, il lungometraggio sarà maggiormente in linea con l'atmosfera e le caratteristiche del film con protagonista Spencer Tracy, ritornando un po' alle origini della storia, che ha ispirato anche una commedia con Steve Martin negli anni '90.

Prossimamente Adria Arjona sarà protagonista anche della serie Andor, ideata come spinoff di Rogue One, il progetto prodotto per Disney+ che racconterà le avventure del personaggio interpretato da Diego Luna.

Tra i film di cui è stata protagonista ci sono anche Pacific Rim: Uprising, Triple Frontier e 6 Underground. L'attrice apparirà anche in Morbius, il film tratto dai fumetti la cui uscita è stata rimandata a lungo a causa della chiusura delle sale.