Il nuovo film horror di Halle Berry prodotto da Shawn Levy ottiene una data di uscita anticipata

Uno dei prossimi film horror di Halle Berry, Never Let Go, anticipa la sua data di uscita originaria.

Uno dei prossimi film di Halle Berry subisce un leggero cambiamento nella data di uscita. L'imminente film horror della Lionsgate, Never Let Go, è destinato a debuttare prima del previsto a causa di alcuni notevoli cambiamenti di programmazione.

Secondo quanto riportato da Deadline, la Lionsgate ha confermato che il debutto di Never Let Go è ora previsto per il 20 settembre, una settimana prima rispetto alla data originaria del 27 settembre.

Il cambiamento della data di uscita è dovuto al fatto che la Sony e gli Apple Studios hanno optato per una distribuzione limitata della prossima commedia noir di George Clooney e Brad Pitt, Wolfs. Il film uscirà comunque prima dell'atteso tentpole vietato ai minori della Warner Bros. Warner Bros., Joker: Folie à Deux, che arriverà nelle sale il 4 ottobre. Inoltre, Never Let Go condividerà la sua nuova data di uscita con Transformers One e The Substance.

I dettagli del film horror

Never Let Go vede la Berry nel ruolo di una madre di due gemelli la cui casa è stata infestata da uno spirito maligno per diversi anni. A causa dello spirito, Berry e i suoi figli devono rimanere in contatto, e a un certo punto si legano con delle corde per assicurarsi di rimanere in compagnia l'uno dell'altro. Tuttavia, quando uno dei gemelli mette in dubbio l'esistenza del male, si scatena l'inferno, causando la rottura di tutti i legami e scatenando una lotta per la sopravvivenza in mezzo a un orrore indicibile.

Lionsgate ha rilasciato il primo trailer di Never Let Go a maggio, offrendo un primo sguardo ai terrori imprevisti che il suo personaggio deve affrontare. Le riprese di Never Let Go si sono svolte a Vancouver tra aprile e giugno dello scorso anno e la regia è stata affidata al regista di Crawl Alexandre Aja. Il regista di Deadpool e Wolverine Shawn Levy è uno dei produttori del film insieme a Dan Levine, Dan Cohen e Aja.

Berry non è nuova al genere horror. La leggendaria attrice ha recitato nel film horror del 2003, Gothika, accanto a Robert Downey Jr. e Penélope Cruz. Nonostante le recensioni negative (15% su Rotten Tomatoes), Gothika è diventato un successo al botteghino, guadagnando 141,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni. Never Let Go esce dopo il prossimo film in programma della Berry, The Union, la commedia d'azione spionistica di Netflix che la vede protagonista insieme a Mark Wahlberg, la cui uscita è prevista per il 16 agosto sul servizio di streaming.