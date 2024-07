Halle Berry: le foto in topless coi suoi gattini per celebrare il 20° anniversario di Catwoman

Halle Berry ha celebrato il ventesimo anniversario di Catwoman posando in topless sul proprio account Instagram con i suoi nuovi gattini adottati, per una divertente serie di foto che onorano i due decenni esatti trascorsi dall'uscita del film diretto da Pitof.

"A volte sono buona" ha scritto sui social Halle Berry, accanto ad una sua foto in cui tiene tra le sue braccia due dei suoi gatti, in riferimento al monologo finale del suo personaggio nel blockbuster del 2004, all'epoca un autentico flop di critica e pubblico.

Vent'anni da Catwoman

"Sono passati vent'anni da quando ho avuto l'onore di dare vita a questo personaggio iconico. Grazie ai fan che hanno accolto Catwoman (anche se con un po' di ritardo). Patience Phillips sta finalmente ottenendo il suo riconoscimento. Meow!" ha scritto Berry sul proprio account.

In un post separato su Instagram, Halle Berry ha pubblicato altre foto con i propri animali domestici, con un look che ha mandato in visibilio i suoi fan:"Lei sarà sempre nel mio cuore e io sarò sempre Patience Phillips, alias Catwoman!". In un'intervista con Entertainment Weekly, Halle Berry si è soffermata sulle critiche negative al film.

"Non le ho amate. Essendo una donna nera, sono abituata a portare la negatività sulle spalle, a lottare, ad essere un pesce che nuota controcorrente da sola. Sono abituata a sfidare gli stereotipi e a trovare una via dove non c'è. Non volevo prenderla alla leggera ma sono andata a ritirare quel Razzie, ho riso di me stessa e sono andata avanti. Non mi ha destabilizzata perché ho combattuto da donna nera tutta la vita. Un po' di cattiva pubblicità sul film? Non mi è piaciuta ma non avrebbe fermato il mio mondo né mi avrebbe impedito di fare ciò che amo fare" ha ribadito Halle Berry, difendendo a spada tratta il film.