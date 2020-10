Il nome della rosa stasera su Rai2 in omaggio a Sean Connery

La RAI rende omaggio al grande Sean Connery, stasera su Rai2, trasmettendo, dalle 21:05, Il nome della rosa, il thriller storico diretto nel 1986 da Jean-Jacques Annaud. Ispirato al romanzo omonimo di Umberto Eco, nel film Sean Connery è stato interprete del protagonista, il dotto frate inglese Guglielmo da Baskerville.

Nell'autunno del 1327 giunge in un maestoso monastero italiano il francescano Guglielmo di Baskerville (Sean Connery) con il novizio Adso (Christian Slater) per un incontro tra domenicani, francescani e delegati papali. Morti misteriose si succedono e le indagini di Guglielmo vengono ostacolate. Il delegato papale procede con metodo inquisitorio: eresia e omicidio per lui si identificano, ma la soluzione risiede altrove...

Ne l986 il successo fu scarso al botteghino americano per la versione cinematografica del romanzo più famoso di Umberto Eco, mentre andò decisamente meglio in Europa. In Italia, per esempio, Il nome della rosa risultò il migliore incasso della stagione 1986/'87, superando addirittura Top Gun.

E sempre all'Italia, questo thriller ambientato tra le spesse mura di un'abbazia, lega un altro primato: quello di opera cinematografica più vista di sempre in TV, dopo il primo passaggio su Rai1 nel 1988. Il record di oltre 14 milioni di spettatori è stato superato solo nel 2001 da La vita è bella.