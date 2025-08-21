Il Mostro, ecco il trailer ufficiale della serie Netflix: tra terrore e tensione in un caso mai risolto

Prima del suo approdo a Venezia Fuori Concorso, Il Mostro, la serie Netflix diretta da Stefano Sollima, si presenta con il primo full trailer.

Composta in totale da 4 puntate, arriverà in streaming il prossimo 22 ottobre, in tempo per festeggiare il decimo anniversario della piattaforma in Italia.

Cosa c'è nel primo trailer de Il Mostro

La prima clip estesa di una delle serie più attese dell'anno si apre su ciò che di reale c'è intorno al caso del Mostro di Firenze, ancora irrisolto dal 1968: gli omicidi e le indagini che ne sono seguite. Non a caso le parole in apertura del primo full trailer sono quelle di un cronista, seguite da immagini degli inquirenti: per costruire la sua serie in quattro puntate, Stefano Sollima si è basato su tutti i documenti originali dell'epoca, un lavoro di ricerca durato più di un anno.

A metà la clip però cambia decisamente tono, e di questo ci avverte anche la colonna sonora, che passa dalla musica tensiva del primo minuto al brano Nights in White Satin dei Moody Blues. Un'indagine, dunque, quella de Il Mostro, che non resterà confinata alle carte prodotte da anni di indagini e ai processi, ma che punterà a esplorare le origini degli otto duplici omicidi. Il preludio, dunque, di quello che la serie promette di essere: un'indagine spinta fin dove tutto ha avuto inizio, più che nei titoli dei giornali, nella vita nascosta dei molteplici "mostri".

Il Mostro, la serie tv su uno dei più oscuri casi di cronaca nera italiana

Il Mostro, un fotogramma dalla serie diretta da Stefano Sollima

Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, la serie ricostruisce i delitti del Mostro di Firenze, otto duplici omicidi a sfondo sessuale avvenuti alle porte della città toscana tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80. Diciassette gli anni di terrore vissuti non soltanto dalla popolazione locale. Per la polizia, inizialmente, un solo indizio: l'arma utilizzata, una beretta calibro 22, era sempre la stessa.

L'indagine sul Mostro di Firenze, considerato il primo serial killer della storia italiana (almeno il primo di cui si siano riuscite a seguire le tracce) è stata una delle più lunghe mai avvenute nel nostro Paese.

Il Mostro, un'immagine del processo

La storia raccontata nella serie Il Mostro è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. "In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti" recita la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix "il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque".

Per Il Mostro, il regista Stefano Sollima ha diretto un cast formato da Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.