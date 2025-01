Il Mostro è la serie Netflix sul mostro di Firenze, diretta da Stefano Sollima: quando arriverà in streaming

Ecco quando arriverà in streaming l'attesa serie di Stefano Sollima che ricostruisce le indagini sui delitti del Mostro di Firenze.

Vista l'attrazione del grande pubblico per il true crime, la preannunciata serie sul Mostro di Firenze in preparazione per Netflix è uno dei titoli più attesi della nuova stagione grazie anche ai nomi coinvolti.

A dirigere la serie, intitolata semplicemente Il Mostro, sarà Stefano Sollima e Netflix ha finalmente annunciato la finestra d'uscita dello show attualmente in lavorazione: gli episodi arriveranno in streaming nell'autunno 2025.

La sinossi

A quanto sappiamo finora, Il Mostro prevede la realizzazione di quattro episodi in cui verranno ricostruiti i delitti che hanno insanguinato i dintorni di Firenze fra il 1974 e il 1985.

Ecco cosa si legge nella sinossi ufficiale: "Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze. Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque."

Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, Il Mostro è una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo ed è prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini.