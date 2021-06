Il Mostro di Firenze: Antonio Banderas protagonista della serie sul caso del serial killer

Il caso del Mostro di Firenze sarà raccontato in una serie televisiva che vedrà protagonista Antonio Banderas: l'attore spagnolo vestirà i panni del giornalista Mario Spezi, autore di Dolci colline di sangue.

I delitti del Mostro di Firenze saranno raccontati in una nuova serie tv che vedrà protagonista Antonio Banderas. L'attore interpreterà il giornalista Mario Spezi in quello che sarà un adattamento di Dolci colline di sangue, il libro scritto da Spezi a quattro mani con Douglas Presto.

Locandina di Antonio Banderas

Dolci colline di sangue, pubblicato nel 2006 è un romanzo inchiesta che rievoca le indagini sugli 8 duplici omicidi del Mostro di Firenze, che insanguinarono la provincia fiorentina tra il 1968 e il 1985. Il primo duplice delitto attribuito al serial killer, quello dei due amanti Barbara Locci e Antonio Bianco, ebbe persino un testimone, il figlio della Locci, che però aveva sei anni e ricordi contraddittori. Dopo altri due duplici omicidi, i primi anni '80 furono segnati da delitti più frequenti, più efferati e soprattutto dalla psicosi collettiva, assolutamente giustificata, per l'assassino, che uscì ufficialmente di scena nel settembre dell'85, con l'omicidio di una coppia di turisti francesi.

Mario Spezi, morto nel 2016, fu arrestato nel 2006 proprio a causa del suo coinvolgimento nel caso del Mostro. Nel suo libro infatti, Spezi ipotizzava che il serial killer fosse Antonio Vinci, manovale che fu coinvolto nelle indagini sulla cosiddetta "pista sarda". Non è un caso infatti che l'edizione italiana del libro sia stata rimaneggiata rispetto a quella in inglese, più chiara e completa nell'esposizione delle sue teorie.

La serie sul Mostro di Firenze è attualmente in via di sviluppo presso Studiocanal e vede coinvolti come sceneggiatori Nikolaj Arcel e Anders Thomas Jensen. Arcel sarà anche regista del progetto. Antonio Banderas sarà anche produttore esecutivo con Emanuel Nunez.

Ricordiamo che il caso del serial killer ha ispirato un film negli anni '80 e una miniserie, Il Mostro di Firenze, prodotta da Sky e raccontata attraverso il punto di vista dei genitori di una delle vittime, Pia Rontini.