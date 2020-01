Il molo rosso 2: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai2 in seconda serata

Il molo rosso 2 torna stasera su Rai2 alle 23:15 con l'ultima puntata della nuova stagione, trasmessa in Italia in anteprima assoluta. Ideata da Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, Il molo rosso condivide con la serie Netflix anche il protagonista, "il professore" Alvaro Morte.

La trama dell'ultimo appuntamento anticipa che Conrado affronterà Vicent davanti a molti testimoni, e durante Ia discussione lo minaccerà di morte. Quando il cadavere di Vicent verrà ritrovato vicino al molo, Alejandra accuserà Conrado di averlo ucciso. Lui, Veronica e Alejandra escogiteranno un piano per incastrare Andres, e mentre il tenente cercherà di incontrare Francisco Reyes, le due donne minacceranno Andres con un fucile e lo rinchiuderanno nel bagagllaio. L'uomo negherà di aver ucciso Oscar ma verrà ferito da Veronica. Le due donne sconvolte leggeranno la lettera che Oscar aveva scritto prima della sua morte.

Si chiude così la seconda stagione de Il molo rosso, in onda in Spagna dallo scorso 17 gennaio, e i fan si chiedono già: ci sarà una terza stagione? Difficilmente: il nuovo ciclo di episodi, infatti, si è rivelato ben al di sotto delle attese in fatto di ascolti, tanto a casa propria quanto in Italia, dove, dopo la prima settimana di programmazione, Rai2 ha deciso di relegarlo alla seconda serata e di chiuderlo addirittura in anticipo, riducendo le serate dalle 4 inizialmente previste a 3.