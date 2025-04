Il Mohicano: clip esclusiva del film di Frédéric Farrucci con Alexis Manenti, al cinema dall'8 maggio

L'amore per la propria terra, la libertà e i diritti ancestrali. Una pellicola aspra e densa come la terra che la ospita. Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, arriva nei cinema italiani l'8 maggio distribuito da No.Mad Entertainment Il Mohicano, western diretto dal corso Frédéric Farrucci che vede Alexis Manenti nei panni di un pastore di capre della Corsica in lotta contro la criminalità che mira alle sue terre per costruire un complesso residenziale.

Ad anticipare l'uscita del film in sala, Movieplayer.it presenta una clip esclusiva in cui Joseph (Alexis Manenti) si reca a trovare la famiglia del cugino in cerca di consiglio su mestieri alternativi da intraprendere se dovesse chiudere con la pastorizia.

chi è Il Mohicano?

Opera seconda di Frédéric Farrucci, Il Mohicano vede Alexis Manenti misurarsi col ruolo di Joseph, uno degli ultimi pastori di capre in attività sul litorale della Corsica che finisce nel mirino della mafia, determinata ad acquistare la sua terra per realizzare un progetto immobiliare. Joseph è determinato a non cedere alle pressioni, ma dopo aver involontariamente ucciso lo sgherro che doveva intimidirlo si dà alla fuga diventando preda di una caccia spietata. Con il passare dei giorni le sue gesta si trasformano in leggenda grazie alla nipote Vannina (Mara Taquin) e Joseph diventa simbolo di una resistenza prima ritenuta impossibile.

"Joseph viene braccato perché dice di no: no alla speculazione, no alla cementificazione delle coste, no alla mafia" ha spiegato il regista. "Non agisce per coraggio o per prendere una posizione politica. Agisce per istinto di sopravvivenza, per dare al suo territorio e alla sua identità un po' più di tempo. È l'ultimo dei Mohicani. In un mondo dominato dagli interessi economici, il suo destino è prevedibile: è destinato a scomparire e a essere rapidamente dimenticato. A meno che, naturalmente, la sua resistenza non lo trasformi in leggenda".