Il mistero dei templari: Lisette Alexis protagonista della serie Disney+

Il mistero dei templari diventerà una serie tv prodotta per Disney+ e la protagonista del progetto sarà Lisette Alexis, già nel cast di Total Eclipse.

Il progetto potrà contare sul sostegno di Jerry Bruckheimer, che aveva prodotto anche i film di successo con star Nicolas Cage.

Nel team che porterà sugli schermi della piattaforma di streaming il mondo creato per Il mistero dei templari ci saranno anche il regista Jon Turteltaub e gli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley. La storia sarà raccontata dal punto di vista di una giovane immigrata cresciuta in America che va alla ricerca di risposte sulla sua famiglia, intraprendendo un'avventura per scoprire la verità sul suo passato e salvare un tesoro prezioso.

Il pilot è stato scritto dai Wibberley e da Rick Muirragui, mentre la regia è stata affidata a Mira Nair. Lisette Alexis avrà la parte di Jess, la cui mente brillante e piena di risorse ama un buon mistero, oltre ad avere un talento naturale nel risolvere gli enigmi. Jess scoprirà la propria storia, la verità sui propri genitori e il suo legame con un tesoro a lungo scomparso.

Il personaggio femminile raccoglierà il testimone lasciato da Nicolas Cage e dal suo Benjamin Gates.