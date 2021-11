Il mio amico Arnold e L'albero delle mele saranno le prossime sitcom a tornare in tv: ecco come

Revival in vista per Il mio amico Arnold e L'albero delle mele, ma con un piccolo twist... Quale? Scopriamolo insieme.

Se avete più di 30 anni probabilmente ricorderete con nostalgia sitcom come Il mio amico Arnold e L'albero delle mele, e vi potrebbe far piacere sapere che stanno per tornare, anche se in maniera piuttosto inusuale.

Un irresistibile Gary Coleman a confronto con Mr. T in Arnold

Se invece siete più giovani, beh, magari vi interesserà lo stesso sapere che lo speciale televisivo Live in Front of a Studio Audience ricreerà degli episodi delle celebre comedy anni '70/'80, e lo farà con un cast d'eccezione.

A portare sullo schermo davanti al pubblico in studio e da casa i personaggi de Il mio amico Arnold saranno infatti Kevin Hart (Arnold), John Lightgow (Mr. Drummond), Damon Wayans (Willis) e Ann Dowd (Mrs. Garrett), mentre restano ancora da annunciare gli attori che comporranno il cast de L'albero delle mele.

"Oltre che con la mia famiglia, non c'è altro luogo in cui vorrei essere a 100 anni suonati se non in uno studio Sony per ricreare e rivivere assieme a questi fantastici attori ciò che la nostra compagnia aveva realizzato così tanti anni fa, e condividerlo assieme a milioni di spettatori", ha affermato Lear, storico produttore dei due show.

Come riporta Deadline, il programma prodotto da Jimmy Kimmel, Kerry Washington, Justin Theroux, Will Ferrell, Norman Lear, Brent Miller e Jim Burrows andrà in onda il 7 dicembre negli Stati Uniti.